Carlo Conti, durante una conferenza stampa a Sanremo, ha ribadito con fermezza che nessuno può interferire nelle sue scelte artistiche, sottolineando che “Pucci era una mia scelta” e che a Zelig non era mai successo nulla di simile. Conti ha spiegato che, come direttore artistico, ha totale libertà di decidere chi invitare o meno, senza pressioni da parte del governo né di altri. La sua dichiarazione arriva in un momento di tensione sul ruolo dei protagonisti dello spettacolo nel contesto politico attuale.

“ Noi direttori artistici abbiamo assoluta carta bianca: nessuno si permette di interferire, di dirmi chi prendere o meno. Non è successo né prima con altri governi né con questo”, Carlo Conti torna sul caso Pucci ai microfoni di Rtl 102.5. “Siamo professionisti e lavoriamo con autonomia. Se ci sono stati errori è solo colpa mia: Pucci era una scelta del tutto autonoma, era stato premiato all’Arena per gli incassi del teatro, a Zelig non era mai successo niente. Ma il Festival è nell’occhio del ciclone e si viene tirati un po’ tutti per la giacca, è l’occasione per parlare e sparlare”, spiega il direttore artistico di “ Sanremo 2026 ” intervistato da Massimo Giletti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “A Sanremo nessuno si permette di interferire, di dirmi chi devo prendere o meno. Né questo governo né altri. Pucci era una mia scelta, a Zelig non era mai successo niente…”: parla Carlo Conti

Carlo Conti ha confermato che Andrea Pucci sarà presente al Festival di Sanremo, chiarendo che la scelta è tutta sua e che il governo Meloni non ha influito in alcun modo su questa decisione.

