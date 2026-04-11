Dopo la partita tra Milan e Udinese, valida per la 32ª giornata di Serie A, il centrocampista del Milan ha parlato ai microfoni di 'SportMediaset'. Ha espresso preoccupazione per lo stato della squadra, affermando che c’è stata una perdita di entusiasmo nel combattimento collettivo. La sua intervista ha evidenziato alcune difficoltà emerse durante la gara, senza ulteriori commenti o analisi.

Dopo Napoli, il Milan di Massimiliano Allegri cade anche a 'San Siro' contro l'Udinese. In serata, gli uomini di Runjaic hanno schiantato 0-3 i rossoneri. Al termine del match valido per la 32^ giornata di Serie A, il centrocampista rossonero Adrien Rabiot ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di 'SportMediaset'. Ecco, di seguito, le sue parole. Come ti spieghi questa debacle? "Ci è mancato l'ordine in campo e poi la voglia, la determinazione di andare a fare gol e prendere questo obiettivo che è il nostro. Ci sono dei momenti di difficoltà, ci sta: dobbiamo rimanere uniti e lavorare in questa settimana, in modo forte, e tornare alla vittoria da domenica prossima" La sconfitta con la Lazio può avervi mentalmente svuotato? Sembra che abbiate meno fame.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Rabiot preoccupato dopo l’Udinese: “Abbiamo perso la voglia di battagliare insieme …”

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