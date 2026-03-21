Bremer a DAZN | Abbiamo passato momenti difficili ma siamo sulla strada giusta Vlahovic? È carico speriamo entri

Durante un’intervista a DAZN, il difensore ha dichiarato che la squadra ha attraversato periodi complicati ma ora sta seguendo un percorso positivo. Ha aggiunto che Vlahovic si sente bene e si aspetta che possa essere disponibile per la prossima partita. La squadra sta lavorando per migliorare le performance, secondo le parole del giocatore.

Bremer a DAZN: «Abbiamo passato momenti difficili ma siamo sulla strada giusta». Le dichiarazioni prima del fischio d’inizio della sfida col Sassuolo. Bremer è intervenuto ai microfoni di DAZN prima della sfida Juve-Sassuolo. Le sue parole. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO GRUPPO E SPALLETTI – « Lui è un allenatore che vive per la squadra, vuole che la squadra cresca. Siamo sulla strada giusta, abbiamo passato momenti difficili ma siamo usciti bene. L’importante oggi è vincere e fare risultato » VLAHOVIC – « È carico, è un calciatore importante e abbiamo bisogno delle sue qualità. Speriamo possa entrare e fare una bella partita » . 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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