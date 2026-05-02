Il Barcellona ha ottenuto una vittoria per 2-1 contro l’Osasuna nell’incontro disputato all’Estadio El Sadar, portandosi a un passo dal titolo della Liga. Nel corso della partita, il club catalano ha segnato due gol, mentre i padroni di casa sono riusciti a trovare la rete una volta. La sfida si è conclusa con il risultato di 2-1 in favore del Barcellona, che si avvicina al traguardo stagionale.

2026-05-02 23:13:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: Il Barcellona è arrivato sull’orlo del titolo della Liga con una combattuta vittoria per 2-1 sull’Osasuna all’Estadio El Sadar. I gol di Robert Lewandowski e Ferran Torres nelle fasi finali hanno assicurato tutti e tre i punti agli ospiti, prima che una risposta tardiva dell’Osasuna creasse un finale teso. Il risultato lascia il Barcellona in testa alla classifica con 14 punti di vantaggio, con il titolo ora a portata di mano a seconda del risultato del Real Madrid contro l’Espanyol. L’Osasuna minaccia anche nel primo tempo. Nonostante il Barcellona abbia dominato il possesso palla nella fase iniziale, l’Osasuna ha creato le occasioni più chiare prima dell’intervallo.🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Osasuna – Barcellona 1-2: resoconto, risultato e gol mentre i Blaugrana mettono una mano sul titolo della Liga

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Il Barcellona vince a Pamplona in casa dell’Osasuna Succede tutto fra l’81’, con il vantaggio di Lewandowski, e l’88’, con l’inutile rete di Raúl García. Nel mezzo il raddoppio di Ferrán Torres all’86’ A 4 giornate dal termine i blaugrana salgono a 88 punti, a x.com