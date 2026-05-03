L'allenatore del Barcellona, Hansi Flick, potrebbe decidere di non seguire la partita tra Real Madrid ed Espanyol, che potrebbe essere decisiva nella lotta al titolo della Liga. La squadra catalana si trova a un passo dal difendere con successo il trofeo conquistato nella scorsa stagione. La scelta di Flick di assistere o meno all'incontro rimane incerta, mentre il focus resta sulla corsa al primo posto in campionato.

2026-05-03 10:54:00 Il web non parla d’altro: L’allenatore del Barcellona Hansi Flick non è sicuro se guarderà una partita potenzialmente decisiva nella corsa al titolo della Liga tra Real Madrid ed Espanyol dopo che i Blaugrana sono arrivati????sul punto di difendere con successo il trofeo. Gli uomini di Flick hanno fatto tardi per battere l’Osasuna 2-1 sabato, con i gol di Robert Lewandowski e Ferran Torres che si sono rivelati sufficienti per la vittoria nei Paesi Baschi nonostante Raul Garcia abbia pareggiato per i padroni di casa a due minuti dalla fine dei tempi regolamentari. Il risultato significa che il Barça è in testa alla classifica con 14 punti di vantaggio e vincerà il titolo se il Real non riuscirà a vincere in Catalogna contro l’Espanyol.🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Barcellona: Flick potrebbe preferire il teatro all’Espanyol-Madrid

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