Formazioni ufficiali Barcellona Atletico Madrid | le scelte di Flick e Simeone per il match di Champions League

Le formazioni ufficiali di Barcellona e Atletico Madrid sono state annunciate per la partita valida per l’andata dei quarti di finale di Champions League. Le due squadre hanno scelto i rispettivi undici titolari secondo le decisioni di allenatori Flick e Simeone. La partita si gioca in un contesto di grande attesa, con entrambe le squadre pronte a scendere in campo per questa fase importante della competizione europea.

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