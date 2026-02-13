Atletico Madrid-Barcellona | un fallimento la difesa alta di Flick

Ecco una nostra analisi tattica sul crollo del Barcellona, ieri sera in Coppa del Re, contro l' Atletico Madrid di Diego Pablo 'Cholo' Simeone. La linea difensiva altissima (a metà campo) non regge più a quanto pare. E il 4-0 subito in queste ore sembra rivelare a tutti gli effetti un problema strutturale che va oltre la singola partita. Anche in Champions League, quest'anno, è accaduto in più di un'occasione. Le squadre veloci che difendono forte e ripartono, con intraprendenza e raziocinio, creano grandi grattacapi a Flick e soci. E' un Barcellona da attacco totale, quasi da Play Station (nella foto di anteprima immagine torneo e-sports).