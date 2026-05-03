Durante un'intervista, Giletti ha commentato la figura di Barbara D’Urso, affermando che non l’ha mai amata, definendola semplicemente un animale televisivo. La sua reputazione per la schiettezza si riflette anche in questo tipo di dichiarazioni, che riguardano aspetti della sua carriera e della sua presenza in tv. Giletti è noto per affrontare con sincerità temi spesso delicati e controversi.

Massimo Giletti è conosciuto anche per la sua schiettezza, con la quale ha sempre trattato i temi più delicati. E lo ha fatto anche parlando di Barbara D’Urso: in una recente intervista il conduttore ha parlato della collega che tre anni fa è stata allontanata da Mediaset. Sebbene l’ex volto di punta del Biscione abbia manifestato il desiderio di continuare a lavorare in nuovi programmi, ancora non si sono aperte nuove porte per lei, mentre sarebbe pronta a portare Mediaset in tribunale. Massimo Giletti parla di Barbara D’Urso: “Mai amato il suo modo di fare tv, ma ha sempre funzionato”. Negli anni Massimo Giletti ha parlato più volte di Barbara D’Urso, con un atteggiamento abbastanza coerente: critico sul suo stile televisivo, ma rispettoso della sua efficacia e del suo successo.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Barbara D’Urso, parla Giletti: “Mai amata, ma è un animale televisivo”

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