Le tensioni tra alcuni leader politici sono arrivate sui social, dove il messaggio di un Paese ha fatto il giro del web. Un video virale mostra un rappresentante iraniano che scherza dicendo: “Noi non spezziamo gli spaghetti”. Nel frattempo, le discussioni tra le figure di spicco di due paesi europei e degli Stati Uniti continuano, mentre sui social si diffonde anche il commento ironico di utenti che trovano divertente la risposta iraniana.

La diplomazia internazionale ha assunto toni decisamente inediti nelle ultime ore, visto che dopo le critiche del presidente americano Donald Trump alla premier Giorgia Meloni, l’Iran ha risposto con una serie di messaggi ironici sui social network che hanno fatto il giro del mondo, arrivando persino a proporsi come alleato alternativo dell’Italia rispetto a Washington. La provocazione più eclatante è arrivata dalla missione diplomatica iraniana in Ghana, che su X ha pubblicato un messaggio tanto surreale quanto calibrato: “ Cara Italia, il vostro primo ministro ha difeso il Papa e perso un alleato a Washington. Vorremmo offrirci per occupare il posto vacante “.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Trump contro la Meloni, ma il messaggio dell’Iran è virale sui social (e diverte tutti): “Noi non spezziamo gli spaghetti”

Trump minaccia l'Iran ma lavora a un piano di pace - 1mattina News 23/03/2026

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"Sono leader che hanno degli interessi personali oltre che patriottici. #Trump è stretto tra la voglia di primeggiare e di far vedere che il suo metodo energico funziona, #Netanyahu è quello che conosciamo, che è andato fino in fondo a #Gaza" #MassimoMarti x.com