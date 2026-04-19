Secondo quanto riportato da diverse testate internazionali, tutto nasce da alcune dichiarazioni fatte da un attore che ha espresso opinioni su opera e balletto. In risposta, un’attrice ha commentato pubblicamente, criticando le affermazioni del collega. La vicenda ha suscitato molte reazioni online, con utenti e altri volti noti che hanno preso posizione sulla questione. La discussione si è rapidamente diffusa sui social, alimentando il dibattito tra sostenitori e detrattori.

Secondo quanto riportato da diverse testate internazionali, tutto nasce da alcune dichiarazioni fatte da Chalamet durante un evento pubblico, in cui l’attore aveva espresso dubbi sulla reale attrattiva contemporanea di forme come opera e balletto, sostenendo che il pubblico non le segua più come un tempo. Le sue parole, pur accompagnate da un tono ironico e da un parziale “ rispetto ” per il settore, avevano già generato critiche tra professionisti delle arti sceniche. Charlize Theron, interrogata successivamente sull’argomento, ha raccontato anche la propria esperienza personale con la danza, sottolineando la durezza dell’allenamento: disciplina estrema, lavoro quotidiano senza pause, fino a conseguenze fisiche importanti come infezioni da vesciche non curate e la necessità di continuare nonostante il dolore.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Anche Charlize Theron si scaglia contro Chalamet dopo le sue parole su opera e balletto: la sua risposta incendia il web

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