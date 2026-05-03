Bandecchi scende in campo a Civita Castellana | Apro sede università se vince Parroccini Poi spunta il retroscena

In vista delle elezioni a Civita Castellana del 24 e 25 maggio, si registra un coinvolgimento di figure note nel panorama locale e nazionale. Stefano Bandecchi, imprenditore e sindaco di Terni, ha annunciato la sua presenza, sostenendo un candidato e proponendo l’apertura di una sede universitaria in caso di vittoria. La sua presenza si inserisce in un quadro di alleanze e promesse legate alla campagna elettorale in corso.

Entra un alleato esterno di peso in vista delle elezioni di Civita Castellana del 24 e 25 maggio. Stefano Bandecchi, imprenditore, fondatore dell’Università degli Studi “Niccolò Cusano”, leader del movimento "Dimensione Bandecchi" e attuale sindaco di Terni, scende in campo appoggiando.🔗 Leggi su Viterbotoday.it Notizie correlate Civita Castellana: la Lega rompe il centrodestra e punta su ParrocciniIl centrodestra di Civita Castellana si spacca ufficialmente in due fazioni contrapposte in vista delle prossime consultazioni amministrative. Leggi anche: Elezioni Civita Castellana, Giampieri: "Parroccini fa naufragare il centrodestra. Sua decisione frutto dell'ambizione" Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Bandecchi scende in campo a Civita Castellana: Apro sede università se vince Parroccini. Poi spunta il retroscena; Civita Castellana, Francesco Romito lancia la sfida a sinistra, due le liste per le comunali; Bandecchi, Civita Castellana come Dubai; Civita Castellana - Bandecchi apre all’investimento: Con Parroccini sindaco possibile un polo Unicusano. Bandecchi pronto a investire su Civita Castellana: Con Parroccini sindaco un nuovo polo Unicusano in cittàNewTuscia – CIVITA CASTELLANA – Un progetto politico è davvero ambizioso quando sa guardare lontano, immaginando il futuro di una città non solo nell’immediato, ma negli anni a venire. È in questa pro ... newtuscia.it Civita Castellana – Bandecchi apre all’investimento: Con Parroccini sindaco possibile un polo UnicusanoL’annuncio arriva nel contesto della campagna elettorale che vede Parroccini candidato sindaco per il centrodestra, sostenuto da Forza Italia, Lega e Udc CIV ... etrurianews.it CIVITA CASTELLANA - Grave incidente nella mattinata di ieri in località Sassacci, frazione di Civita Castellana, lungo la strada che collega il centro abitato a Fabrica di Roma. #civitacastellana - facebook.com facebook