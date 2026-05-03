Bandecchi a Civita | Apro un polo universitario se vince Parroccini

Durante un evento pubblico a Civita, un rappresentante di un istituto di formazione ha annunciato l'apertura di un nuovo polo universitario qualora il candidato alle elezioni vincesse. Sono state diffuse conversazioni private tra alcuni esponenti, che sono state successivamente rese pubbliche. La discussione ha coinvolto anche altri soggetti, portando alla luce messaggi precedentemente nascosti. La notizia ha suscitato attenzione tra cittadini e addetti ai lavori, con ripercussioni sul panorama locale.

? Cosa scoprirai Come cambierà il mercato del lavoro locale con il nuovo polo?. Chi ha rivelato i messaggi segreti tra Bandecchi e Laugeni?. Perché la proposta di una lista autonoma è fallita a febbraio?. Quali sono le reali conseguenze economiche per i giovani di Civita?.? In Breve Bandecchi propone sede Università Niccolò Cusano per trattenere talenti a Civita Castellana.. Franco Laugeni rivela contatti con Dimensione Bandecchi avvenuti il 3 febbraio.. Elezioni comunali previste per i giorni 24 e 25 maggio.. Laugeni proponeva lista autonoma tramite segreteria nazionale di Dimensione Bandecchi.. L’imprenditore Stefano Bandecchi ha lanciato una promessa di sviluppo per Civita Castellana il 3 maggio 2026, offrendo l’apertura di un polo universitario distaccato se Claudio Parroccini otterrà la vittoria elettorale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bandecchi a Civita: “Apro un polo universitario se vince Parroccini Notizie correlate Bandecchi scende in campo a Civita Castellana: "Apro sede università se vince Parroccini". Poi spunta il retroscenaEntra un alleato esterno di peso in vista delle elezioni di Civita Castellana del 24 e 25 maggio. Civita Castellana: la Lega rompe il centrodestra e punta su ParrocciniIl centrodestra di Civita Castellana si spacca ufficialmente in due fazioni contrapposte in vista delle prossime consultazioni amministrative. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Bandecchi scende in campo a Civita Castellana: Apro sede università se vince Parroccini. Poi spunta il retroscena; Civita Castellana, la sinistra locale contro Bandecchi: Non è questo lo sviluppo che vogliamo; Civita Castellana - Bandecchi apre all’investimento: Con Parroccini sindaco possibile un polo Unicusano; Civita Castellana, dalle urne può spuntare anche una nuova università. Bandecchi pronto a investire su Civita Castellana: Con Parroccini sindaco un nuovo polo Unicusano in cittàNewTuscia – CIVITA CASTELLANA – Un progetto politico è davvero ambizioso quando sa guardare lontano, immaginando il futuro di una città non solo nell’immediato, ma negli anni a venire. È in questa pro ... newtuscia.it Civita Castellana – Bandecchi apre all’investimento: Con Parroccini sindaco possibile un polo UnicusanoL’annuncio arriva nel contesto della campagna elettorale che vede Parroccini candidato sindaco per il centrodestra, sostenuto da Forza Italia, Lega e Udc CIV ... etrurianews.it Anche l'Umbria piange Alex Zanardi. Bandecchi: 'A ogni bambino che temerà di non farcela, racconteremo la tua storia' x.com Anche l'Umbria piange Alex Zanardi. Bandecchi: 'A ogni bambino che temerà di non farcela, racconteremo la tua storia' - facebook.com facebook