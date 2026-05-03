Banda di ragazzini picchia e rapina coetanei a Milano | 15enne arrestato e 3 minori nei guai

Un ragazzo di 15 anni è stato arrestato e altri tre minori sono stati denunciati dalla Polizia di Stato in seguito a un episodio avvenuto ieri in piazza Leonardo da Vinci, nella zona Città Studi di Milano. La vicenda riguarda un’aggressione e una rapina ai danni di un gruppo di coetanei, che si è verificata nel pomeriggio. La polizia ha intervenuto e ha identificato i giovani coinvolti.

Un 15enne arrestato e 3 minori denunciati dalla Polizia di Stato per aggressione e rapina nei confronti di un gruppo di coetanei avvenuta ieri in piazza Leonardo da Vinci, zona Città Studi, a Milano.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Rapina a un 15enne col machete, presi due aggressori ragazzini: in comunitàBologna, 28 marzo 2026 – Dopo aver rapinato un ragazzino, lo avevano anche minacciato con un machete. Leggi anche: Accerchiano, aggrediscono e rapinano coetanei in zona Città Studi: un 15enne arrestato e tre indagati Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Desenzano, 16enne si tuffa dal pedalò e non riemerge. Banda di ragazzini picchia e rapina coetanei a Milano: 15enne arrestato e 3 minori nei guaiUn 15enne arrestato e 3 minori denunciati dalla Polizia di Stato per aggressione e rapina nei confronti di un gruppo di coetanei avvenuta ieri in piazza ... fanpage.it I bulli di Ponte che spaventano i ragazzini. Nella banda il 15enne arrestato ai BaracconiC’è una banda di ragazzini che gira per la città da diverso tempo. Li chiamano quelli di Ponte (di Ponte San Giovanni) e vanno in giro di sera o di pomeriggio negli altri quartieri di Perugia con la ... lanazione.it