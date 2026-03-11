Diciannove furti in abitazione in pochi mesi | arrestata banda di ladri

In pochi mesi, una banda di ladri è stata coinvolta in diciannove furti in abitazione a Bologna. La polizia ha arrestato due cittadini georgiani, sospettati di essere gli autori di numerosi furti in appartamento nella zona. Le indagini hanno portato all'arresto dopo una serie di accertamenti e controlli. Ora, gli investigatori stanno proseguendo le verifiche per chiarire altri dettagli sull’attività criminale.

La polizia di Bologna ha arrestato due cittadini georgiani perché fortemente indiziati di essere gli autori di diversi furti in appartamento. I due sono finiti agli arresti domiciliari, mentre il terzo componente del gruppo è attualmente ricercato.