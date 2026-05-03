Bancomat la truffa della ricevuta stampata | come ti fregano tutto allo sportello

Negli ultimi tempi si sono moltiplicate le segnalazioni di truffe ai bancomat, in particolare legate a tecniche che sfruttano le ricevute stampate. I criminali adottano metodi per intercettare dati sensibili attraverso dispositivi posizionati sugli sportelli o manipolando le ricevute. Questi episodi si verificano spesso mentre gli utenti effettuano operazioni di prelievo, lasciando spazio a rischi di furto di informazioni e di accesso non autorizzato ai conti correnti.

Non c'è davvero limite alla fantasia criminale dei truffatori: il bancomat è uno dei luoghi più pericolosi, in questo senso, ma non c'è solo il rischio della clonazione della propria carta. Le mani e gli occhi dei malintenzionati, spesso bande esperte e organizzatissime, super-attrezzate anche a livello tecnologico, sono sempre in azione e per questo l'utente deve cercare di premunirsi il più possibile e fornire meno appigli. Uno di questi potrebbe essere la ricevuta che ogni sportello chiede se stampare o meno al termine del prelievo di denaro. Come ricorda anche Tgcom, non stamparla non è solo un modo per "proteggere" l'ambiente evitando spreco di carta e inchiostro, ma anche un modo per togliere la possibilità ai truffatori in agguato di leggere i diversi dati personali contenuti nella stessa ricevuta.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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PRELIEVO BANCOMAT: La TRUFFA dello SCONTRINO sta SVUOTANDO conti in tutta ITALIA

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salve questa mattina ho dimenticato il bancomat nel cassiero automatico nel unicredit a corso cavour a novavara centro . se qualcuno lo a trovato me lo pu restituire grazie - facebook.com facebook