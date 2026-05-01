Dopo aver effettuato un prelievo allo sportello automatico, potrebbe non essere necessario stampare la ricevuta. In alcuni casi, la stampante del bancomat si attiva automaticamente, anche se non si desidera ricevere una copia cartacea della transazione. Questa funzione, presente in alcuni sportelli, può portare alla stampa involontaria di un documento che, per motivi di sicurezza o di risparmio di carta, potrebbe essere meglio evitare.

Stampare la ricevuta dopo aver prelevato al bancomat potrebbe non essere conveniente. Se a trovarla vicino allo sportello è un truffatore, infatti, i dati presenti sullo scontrino, come data, ora, importo, sportello utilizzato, ultime cifre della carta e a volte anche il saldo residuo possono aiutare un finto operatore bancario a sembrare credibile. La ricevuta, insomma, potrebbe essere un rischio. Quelle informazioni, infatti, potrebbero trarre in inganno durante una telefonata o anche in un messaggio, rendendo più credibile una falsa comunicazione della banca. La vittima, sentendo riferimenti precisi al prelievo effettuato, potrebbe abbassare la guardia e fidarsi del truffatore che lo ha contattato, pensando di parlare davvero con un addetto dell’istituto.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Bancomat, perché la ricevuta non va stampata: occhio allo sportello

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