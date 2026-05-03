A Banchette sono stati introdotti nuovi regolamenti sulla gestione dei rifiuti, con sanzioni che possono arrivare fino a 6.000 euro. I residenti dovranno conferire i rifiuti in punti specifici, senza più utilizzare i cassonetti condominiali tradizionali. La frazione verde del comune subirà modifiche nelle modalità di raccolta e smaltimento, in conformità con le nuove disposizioni comunali.

? Cosa scoprirai Dove dovranno portare i rifiuti i residenti senza più cassonetti condominiali?. Come cambierà la gestione dei rifiuti nella frazione verde di Banchette?. Chi controllerà l'uso delle campane intelligenti nelle isole ecologiche?. Perché le sanzioni per i rifiuti pericolosi possono arrivare a 6mila euro?.? In Breve Eliminazione contenitori nei cortili e centralizzazione presso 16 isole ecologiche comunali.. Multe da 300 euro fino a 3mila per rifiuti pericolosi o 6mila euro.. Frazione verde mantiene raccolta porta a porta e incentivi al compostaggio domestico.. Nuove norme aggiornano il regolamento del 2007 con campane intelligenti del 2022.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Banchette: nuovi regolamenti sui rifiuti, sanzioni fino a 6mila euro

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