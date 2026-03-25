Il Comune di Russi ha annunciato l'invio di accertatori di Hera per controllare il rispetto delle norme sui rifiuti. Le verifiche riguarderanno aree pubbliche e private, con l’obiettivo di individuare e sanzionare chi abbandona o conferisce in modo irregolare i rifiuti. Le multe previste possono arrivare fino a 400 euro. La collaborazione tra le autorità comunali e l’azienda mira a ridurre comportamenti scorretti.

Siglato l'accordo per la presenza degli agenti una volta al mese, allo scopo di potenziare il decoro urbano e il rispetto delle regole di smaltimento Il Comune di Russi, in accordo con Hera, intensifica la sua azione di contrasto all'abbandono e al conferimento irregolare di rifiuti. A partire da marzo sono entrati in servizio gli agenti accertatori di Hera, figure dedicate al monitoraggio e alla verifica del corretto smaltimento da parte di cittadini e attività su tutto il territorio comunale. Questi agenti sono già operativi, saranno sul territorio una volta al mese e saranno anche autorizzati ad aprire i sacchi per accertare le violazioni, comminando sanzioni amministrative che possono variare da 52 a 400 euro, oltre alle spese di notifica. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

© Ravennatoday.it - Contrasto all’abbandono dei rifiuti, anche a Russi arrivano gli accertatori Hera: sanzioni fino a 400 euro

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