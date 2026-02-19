Controlli sui prodotti di Carnevale Sanzioni fino a ventimila euro Sequestrati duemila articoli illegali
La Guardia di Finanza ha scoperto oltre duemila articoli di Carnevale privi della marcatura Ce, causando sanzioni fino a ventimila euro. L’operazione si è svolta in un negozio della città, dove sono stati trovati costumi e accessori senza le certificazioni di sicurezza richieste dalla legge. I prodotti sono stati sequestrati e il proprietario multato. Le autorità continuano i controlli per tutelare i consumatori e garantire che i materiali siano sicuri. La prevenzione resta prioritaria in vista delle festività.
Blitz della Guardia di Finanza in vista del Carnevale: sequestrati oltre duemila articoli ritenuti potenzialmente pericolosi perché privi della marcatura Ce. I titolari degli esercizi commerciali coinvolti rischiano sanzioni fino a 20mila euro. L’operazione è stata condotta dal comando provinciale di Varese. Nel dettaglio, la Compagnia di Gallarate ha effettuato attività di osservazione e verifica in diversi esercizi commerciali che proponevano articoli per l’intrattenimento legati al Carnevale. Gli accertamenti hanno portato all’individuazione di una nota catena commerciale che, attraverso due punti vendita a Gallarate e Busto Arsizio, esponeva in vendita giocattoli e altro materiale sprovvisti della prescritta marcatura Ce, in violazione di quanto previsto dal Codice del Consumo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Brescia, controlli della Guardia di Finanza contro abusivismo e prodotti insicuri: sequestrati oltre 678mila articoli di CarnevaleLa Guardia di Finanza di Brescia ha sequestrato oltre 678mila articoli di Carnevale perché ha scoperto merce senza autorizzazione e potenzialmente pericolosa.
Oltre 70mila prodotti pericolosi sequestrati nel Catanese, sanzioni fino a 150mila euro a 6 commercianti cinesiLe forze dell'ordine di Catania hanno sequestrato oltre 70.
Controlli su costumi di carnevale e giocattoli, ispezioni a Bari e provincia: 185 prodotti sequestrati x.com