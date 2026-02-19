controlli sui prodotti di carnevale sanzioni fino a ventimila euro sequestrati duemila articoli illegali

La Guardia di Finanza ha scoperto oltre duemila articoli di Carnevale privi della marcatura Ce, causando sanzioni fino a ventimila euro. L’operazione si è svolta in un negozio della città, dove sono stati trovati costumi e accessori senza le certificazioni di sicurezza richieste dalla legge. I prodotti sono stati sequestrati e il proprietario multato. Le autorità continuano i controlli per tutelare i consumatori e garantire che i materiali siano sicuri. La prevenzione resta prioritaria in vista delle festività.

Blitz della Guardia di Finanza in vista del Carnevale: sequestrati oltre duemila articoli ritenuti potenzialmente pericolosi perché privi della marcatura Ce. I titolari degli esercizi commerciali coinvolti rischiano sanzioni fino a 20mila euro. L’operazione è stata condotta dal comando provinciale di Varese. Nel dettaglio, la Compagnia di Gallarate ha effettuato attività di osservazione e verifica in diversi esercizi commerciali che proponevano articoli per l’intrattenimento legati al Carnevale. Gli accertamenti hanno portato all’individuazione di una nota catena commerciale che, attraverso due punti vendita a Gallarate e Busto Arsizio, esponeva in vendita giocattoli e altro materiale sprovvisti della prescritta marcatura Ce, in violazione di quanto previsto dal Codice del Consumo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Controlli sui prodotti di Carnevale. Sanzioni fino a ventimila euro.

