Al PalAntenore la Banca Annia presenta ai tifosi la Coppa Italia appena conquistata

Al PalAntenore, la Banca Annia Padova Women ha annunciato la partita di domenica 19 aprile alle 18 contro Torbole, durante la quale sarà possibile festeggiare la vittoria della Coppa Italia conquistata di recente. La squadra torna a giocare in casa e i tifosi potranno assistere alla gara e celebrare il trofeo insieme. La partita rappresenta un momento speciale per la squadra e i sostenitori, che potranno vedere la coppa esposta durante l'evento.

La Banca Annia Padova Women torna a giocare in casa e domenica 19 aprile alle 18 nella partita con Torbole potrà festeggiare la Coppa Italia davanti al proprio pubblico. La Coppa sarà presente nell’atrio del PalAntenore per poter essere protagonista anche dei selfie con i tifosi. Masiero e.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate Banca Annia, sabato al PalAntenore arriva BresciaLa striscia di vittorie consecutive e l’imbattibilità per la Banca Annia potrebbe essere anche motivo di pressione, ma Rondinelli assicura che non è... Festa promozione per la Banca Annia, ora occhio alla Coppa ItaliaVentunesima vittoria consecutiva su altrettante partite ieri sera 29 marzo contro Volano nel campionato di volley di serie B1.