Banca Annia sabato al PalAntenore arriva Brescia

La Banca Annia ha vinto sabato scorso contro Brescia, confermando la sua imbattibilità con la quindicesima vittoria consecutiva in campionato. La partita si è disputata al PalAntenore, dove i padroni di casa hanno dominato fin dall'inizio. Brescia, che occupa l’ultimo posto in classifica, ha tentato di reagire senza successo. La squadra ospite ha mostrato evidenti difficoltà in difesa e attacco, rendendo difficile ogni tentativo di rimonta. La prossima sfida si avvicina, mentre i tifosi attendono nuovi risultati.

La striscia di vittorie consecutive e l'imbattibilità per la Banca Annia potrebbe essere anche motivo di pressione, ma Rondinelli assicura che non è affatto così: «Per noi è soprattutto uno stimolo» La Banca Annia è reduce dalla quindicesima vittoria in altrettante partite di campionato, unica squadra ancora imbattuta della categoria, mentre Brescia occupa l'ultimo posto in classifica. Il "testa coda" non può essere però dato per scontato, visto che le bresciane nell'ultima di campionato hanno centrato la seconda vittoria dell'anno nello scontro diretto con Cerea: «Loro verranno qui per far punti – avverte coach Vincenzo Rondinelli – Anche perchè ne hanno un grande bisogno.