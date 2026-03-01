Malori tra i bambini della scuola elementare il sindaco | Intossicazione? Primi test negativi

Il sindaco di Sant'Arsenio ha comunicato che i primi test effettuati sugli studenti della scuola elementare, che hanno accusato malori, sono risultati negativi per un’intossicazione. Tre bambini sono stati portati al Pronto soccorso dell’ospedale

Arrivano le rassicurazioni da parte di Donato Pica, sindaco di Sant'Arsenio, in merito alla possibile intossicazione subita da alcuni alunni della scuola elementare, con tre di loro che sono stati curati dal Pronto soccorso dell'ospedale "Luigi Curto" di Polla. Il commento"Stiamo aspettando.