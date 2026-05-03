Bambina di otto mesi si ustiona in un incidente domestico | trasportata d’urgenza al Meyer

Nella serata di ieri a Bibbiena, in provincia di Arezzo, una bambina di otto mesi ha subito un incidente domestico che le ha provocato ustioni. La bambina è stata trasportata d’urgenza al Meyer, ospedale specializzato in pediatria. L’incidente è avvenuto mentre si trovava con i genitori durante un pasto in casa. Le autorità stanno accertando le cause dell’incidente.

BIBBIENA – Momenti di grande apprensione nella serata di ieri (2 maggio) a Bibbiena, in provincia di Arezzo, dove una bambina di appena otto mesi è rimasta vittima di un serio incidente domestico mentre si trovava a cena con i genitori. La piccola ha riportato ustioni a una gamba e a un braccio, richiedendo l’intervento immediato dei soccorsi. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la bambina avrebbe afferrato e tirato la tovaglia del tavolo, provocando la caduta accidentale di un pentolino che conteneva del liquido caldo, il quale le si è rovesciato addosso. La macchina dei soccorsi si è attivata tempestivamente e, data la tenera età della paziente e la dinamica dell’evento, è stato disposto il trasferimento d’urgenza all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Bambina di otto mesi si ustiona in un incidente domestico: trasportata d’urgenza al Meyer Notizie correlate Leggi anche: Bibbiena: bimba di 8 mesi ustionata con acqua bollente, trasportata d’urgenza al Meyer Bimba di 8 mesi si ustiona con acqua bollente: trasferita al Meyer con l'elicotteroArezzo, 3 maggio 2026 – Una bambina di 8 mesi si è ustionata con l'acqua bollente all'interno di una abitazione a Bibbiena in un incidente domestico... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Ciao mamma, adesso parto io: l'Erasmus dei bambini (già a 10 anni); Raffreddore nei bambini: 5 abitudini semplici che aiutano davvero a prevenirlo; UNICEF/FAO/WFP: la fame si aggrava nel Sud Sudan, dove 7,8 milioni di persone affrontano una elevata insicurezza alimentare acuta e 2,2 milioni di bambini soffrono di malnutrizione acuta; Gravissima la bimba travolta dal trattore tosaerba, la Procura sequestra il mezzo. Bibbiena, bimba di otto mesi ustionata con acqua bollente: come staBibbiena, una bimba di otto mesi ricoverata d’urgenza dopo essere rimasta ustionata in casa: condizioni stabili al Meyer, indagini in corso sulla dinamica dell’accaduto. notizie.it Arezzo, bimba di 8 mesi ustionata con acqua bollente: ricoverata al Meyer di FirenzeUna bambina di appena 8 mesi è rimasta ustionata con acqua bollente in seguito a un incidente domestico avvenuto nella serata di ieri, sabato 2 maggio, a ... lapresse.it Questa è una vecchia radio Unda. Era di mia nonna Romilda. C'era questa bella giornata di sole stamattina, e mia figlia aveva addosso una gonna ancora molto da bambina, a scacchi, con gli sbuffi (credo si chiamino così, in caso correggetemi), ma al tempo - facebook.com facebook Results for " Ivrea, ha in casa una bambina di 2 anni ma non è sua figlia. Indagato un 55enne, l'ipotesi x.com