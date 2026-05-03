Baku le Farfalle conquistano il bronzo | oggi le Cross Battles in diretta su SportFace e Prime Video

Le Farfalle italiane si sono aggiudicate una medaglia di bronzo nella finale alle 5 palle durante le competizioni di Baku dedicate alle squadre Senior. La gara si è svolta oggi, con le azzurre che si sono confermate tra le migliori formazioni della European Cup. La finale è stata trasmessa in diretta su SportFace e Prime Video, offrendo agli spettatori un momento importante per la ginnastica ritmica italiana.

L’Italia della ritmica si prende un altro podio a Baku. Nella giornata dedicata ai gruppi Senior, le azzurre conquistano la medaglia di bronzo nella finale alle 5 palle, confermandosi tra le migliori formazioni della European Cup. Oggi, domenica, l’attenzione si sposta sulle Cross Battles, in programma dalle 9.50 su Sportface e Prime Video. Il gruppo italiano composto da Chiara Badii, Serena Ottaviani, Bianca Vignozzi, Sasha Mukhina, Sofia Sicignano e Gaia Pozzi ha chiuso la finale alla 5 palle con il punteggio di 25.650, frutto di una difficoltà da 12.5, esecuzione da 6.200 e artistico da 6.950, senza penalità. Davanti alle azzurre si sono piazzate Israele, con 26.🔗 Leggi su Sportface.it Notizie correlate Ginnastica ritmica, la World Cup fa tappa a Baku: Raffaeli, Dragas e le Farfalle in pedana. Domenica in diretta su Volare TVDal 17 al 19 aprile alla National Gymnastics Arena le finali di specialità dell’AGF Trophy. Ginnastica Ritmica, European Cup Baku 2026. Le finali su Sportface con Sofia RaffaeliLa European Gymnastics conferma l’appuntamento con l’innovazione: dal 30 aprile al 3 maggio, la Milli Gimnastika Arena di Baku (Azerbaijan) ospiterà... Panoramica sull’argomento Si parla di: Baku, le Farfalle conquistano il bronzo: oggi le Cross Battles in diretta su SportFace e Prime Video. Ginnastica ritmica, la World Cup fa tappa a Baku: Raffaeli, Dragas e le Farfalle in pedana. Domenica in diretta su Volare TVDal 17 al 19 aprile alla National Gymnastics Arena le finali di specialità dell'AGF Trophy. In contemporanea su Volare TV, canale dedicato di Sportface TV, e su ... sportface.it Ritmica, Raffaeli brilla con due argenti a Baku; Farfalle lontane dal podioSi è conclusa a Baku, in Azerbaijan, la penultima tappa della Coppa del Mondo di ginnastica ritmica, un appuntamento cruciale che ha visto le atlete sfidarsi nelle finali di specialità. Nonostante una ... it.blastingnews.com