Bagnolo moto fuori strada sulla 33 | due feriti nel pomeriggio

Nel pomeriggio, sulla strada statale 33 a Bagnolo, un incidente ha coinvolto una moto fuori strada, portando al ribaltamento del mezzo. Due persone sono rimaste ferite nell’incidente e sono state trasportate in ospedale. Le cause precise dell’uscita di strada sono ancora in fase di accertamento. Le condizioni cliniche dei feriti non sono state rese note ufficialmente. La polizia sta svolgendo i rilievi sul luogo.

? Cosa scoprirai Come sono avvenuti esattamente l'uscita di strada e il ribaltamento?. Quali sono le attuali condizioni cliniche dei due feriti?. Perché la dinamica ha richiesto l'intervento di così tanti soccorsi?. Cosa hanno accertato i vigili del fuoco sul tratto della 33?.? In Breve Soccorso coordinato tra Soccorso Azzurro di Roncofero e Croce Verde di Mantova.. Intervento dell'automedica 118 e dei vigili del fuoco di Mantova sul luogo.. Polizia Stradale effettua rilievi tecnici sulla provinciale 33 per ricostruire la dinamica.. Incidente avvenuto nel pomeriggio poco dopo le ore 17 a Bagnolo San Vito.. Un uomo di 52 anni e una donna di 50 anni sono rimasti feriti oggi pomeriggio dopo che la loro motocicletta è uscita di strada sulla provinciale 33 a Bagnolo San Vito, poco dopo le 17.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bagnolo, moto fuori strada sulla 33: due feriti nel pomeriggio Notizie correlate Moto fuori strada nel Biscione: due feriti salvati dalla Polizia? Cosa sapere Due feriti in codice giallo trasportati al San Martino dopo incidente in via Fea sabato. Leggi anche: Incidente con moto fuori strada: due feriti