Sabato mattina, in via Fea nel quartiere Biscione, si è verificato un incidente con una moto fuori strada. Due persone sono rimaste ferite e sono state trasportate al pronto soccorso dell'ospedale San Martino in codice giallo. La Polizia è intervenuta sul posto per i rilievi e per gestire la situazione. Al momento, non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle circostanze dell’incidente.

? Cosa sapere Due feriti in codice giallo trasportati al San Martino dopo incidente in via Fea sabato.. Polizia di Stato interviene in zona Biscione salvando i due occupanti della moto caduta.. Due persone sono state trasportate in codice giallo al San Martino nel pomeriggio di sabato 25 aprile 2026, dopo che una moto è finita fuori strada in via Fea, nella zona del Biscione, causando un volo di alcuni metri. Il sinistro si è verificato poco prima delle 17:30, quando il mezzo fuoristrada con a bordo due occupanti ha perso la carreggiata. La dinamica ha una ragazza rimanere ferita sulla sede stradale, mentre il ragazzo è precipitato in una zona verde sottostante la via.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Moto fuori strada nel Biscione: due feriti salvati dalla Polizia

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