Bagno di folla per Elly Schlein tra Faenza e Cervia | Il Governo fa guerra ideologica all' energia rinnovabile

La segretaria nazionale del Partito Democratico ha visitato le aree di Faenza e Cervia, attirando numerosi cittadini e simpatizzanti. Durante il suo passaggio, ha espresso critiche nei confronti delle politiche del Governo, definendole una guerra ideologica contro le energie rinnovabili. La sua presenza ha suscitato un grande afflusso di persone, che hanno partecipato a incontri pubblici e scambiato opinioni sui temi energetici e politici locali.

Non è passata inosservata la visita della segretaria nazionale del Partito Democratico, Elly Schlein, in Romagna. Tre tappe a Cervia, Faenza e Imola a supporto dei candidati a sindaco dem: Mirko Boschetti, Massimo Isola e Marco Panieri. E Schlein è stata accolta con un bagno di folla in tutte le.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate Elezioni a Cervia e Faenza: arriva la segretaria del Pd Elly Schlein: "Un segnale politico forte e molto importante"Con le elezioni sempre più vicine, arrivano i 'big' della politica italiana nel Ravennate. Elly Schlein: «L’Italia è la più colpita dal caro energia. Il governo neghi il supporto ai raid di Trump»La guerra in Iran non incendia solo i confini internazionali, ma scuote profondamente la politica interna italiana. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Bagno di folla per Santa Fermina; Usa-Gb Bagno di folla per Carlo e Camilla a New York; Bagno di folla per il concerto di Fausto Leali. Marcattili: Presenze ed eventi di qualità nel cartellone della festa; Festa di Primavera, bagno di folla a Mori: circa 20.000 presenze domenica. Internazionali d'Italia, è già show: primo bagno di folla con Sabalenka e BublikAccedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, ev ... corrieredellosport.it Comicon 2026, bagno di folla per TonyPitony al teatro MediterraneoComicon 2026, bagno di folla per TonyPitony al teatro Mediterraneo ... msn.com Ho bisogno di un consiglio: devo ristrutturare un bagno, le mie figlie hanno scelto questo rivestimento. Il bagno è molto piccolo e queste piastrelle andrebbero a coprire le pareti della doccia. Al pavimento ci sarà un SPC effetto legno come in foto. Temo i colori facebook