Elly Schlein | L’Italia è la più colpita dal caro energia Il governo neghi il supporto ai raid di Trump

La guerra in Iran sta avendo ripercussioni sulla scena politica italiana, mentre Elly Schlein denuncia come il paese sia il più colpito dall’aumento dei prezzi dell’energia. La leader del partito di opposizione invita il governo a rifiutare il supporto ai raid di Trump, sottolineando la gravità del momento. La situazione internazionale e le tensioni tra potenze coinvolgono direttamente l’Italia in un contesto di crisi energetica.

La guerra in Iran non incendia solo i confini internazionali, ma scuote profondamente la politica interna italiana. In un’intervista rilasciata a Maria Teresa Meli sul Corriere della Sera, la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein non lesina critiche a Giorgia Meloni, chiedendo una presa di posizione netta contro l’offensiva dell’amministrazione Trump in Iran e misure immediate per contrastare quello che definisce un «errore drammatico». L’asse Trump-Putin e il caro benzina. Secondo Schlein, la strategia di Trump, che ha contestualmente colpito l’Iran e sbloccato l’export di gas russo, favorisce paradossalmente proprio il Cremlino:... 🔗 Leggi su Open.online Articoli correlati Elly Schlein a Sutri per ricordare Sassoli: "Meloni propone il Nobel a Trump. L'Italia non deve cadere così in basso"Questa mattina, nella suggestiva cornice del palazzo Doebbing, si è svolta una conferenza in ricordo a David Sassoli, il giornalista ed ex presidente... Trump, Schlein: “L’Italia pagherà a caro prezzo la subalternità di Meloni”GENOVA – “Ho già detto a Bruxelles che questa subalternità a Trump la paga a caro prezzo il nostro Paese in termini di credibilità. Approfondimenti e contenuti su Elly Schlein Temi più discussi: Meloni-Schlein, nuovo botta e risposta sull'Iran. La premier: Da me un appello sincero, da loro insulti. La leader Pd: Noi ci siamo, ma lei posi la clava; Schlein: Governo insofferente a controlli e contrappesi, sui rincari trascura le famiglie; Non vorrei finire in guerra come Crosetto, senza che ce ne accorgiamo - L'intervista a Elly Schlein; Schlein: Il governo prema su Trump per fermare la guerra. Dammi la clava. Schlein/Meloni, botta e risposta velenoso. Poi la telefonata a riportare il serenoLa premier: Dall'opposizione accuse, ironie e perfino insulti personali. Ma l'invito resta valido. La segretaria dem: Il mio numero ... huffingtonpost.it Iran, Schlein attacca il governo: Prema su Trump per fermare la guerra e escluda l’uso delle basi Usa in ItaliaElly Schlein chiede al governo di fare pressione su Trump per fermare la guerra in Iran e di escludere l’uso delle basi Usa in Italia ... affaritaliani.it Elly Schlein sul conflitto in Medio Oriente e sulla posizione di Giorgia Meloni rispetto a Donald Trump e Benjamin Netanyahu #la7 #inaltreparole #EllySchlein #meloni #guerra #iran x.com Elly Schlein sul conflitto in Medio Oriente e sulla posizione di Giorgia Meloni rispetto a Donald Trump e Benjamin Netanyahu Elly Schlein #la7 #inaltreparole #EllySchlein #meloni #guerra #iran facebook