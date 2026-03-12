Alunni ai fornelli con le mini Olimpiadi di cucina

A Sondrio si sono svolte le mini Olimpiadi di cucina, con 21 squadre provenienti da 15 Paesi. L’evento ha coinvolto studenti tra i 16 e i 24 anni di scuole e istituti alberghieri europei ed extraeuropei, supportati da oltre 60 sponsor. La competizione ha visto giovani alunni mettere alla prova le loro capacità culinarie in un contesto internazionale.

SONDRIO Ventuno team in rappresentanza di 15 Paesi, oltre 60 sponsor a sostenere un progetto che coinvolge studenti dai 16 ai 24 anni di scuole e istituti alberghieri europei ed extraeuropei. Dopo il riscontro ottenuto alla prima edizione, dal 17 al 21 marzo torna Students' Creative Food, la competizione internazionale dedicata ai giovani talenti di cucina, pasticceria, sala e bar organizzata da APF Valtellina che conferma così la propria vocazione a promuovere percorsi che uniscono didattica, lavoro di squadra e apertura al mondo, valorizzando il talento dei ragazzi e mettendo al centro competenze solide e spendibili. Dal punto di vista logistico, Students' Creative Food 2026 si articolerà in due fasi.