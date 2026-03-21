Baglietto ha annunciato la presentazione della sua nuova ammiraglia, lo yacht T60, che rappresenta la più grande imbarcazione mai realizzata dal cantiere. La compagnia, nota per la sua lunga tradizione, ha costruito un modello che si distingue per le dimensioni e la qualità dei materiali utilizzati. La presentazione è prevista in un evento dedicato nel cantiere stesso.

Quella di Baglietto è una storia straordinaria che ancora oggi riesce a stupire con il suo stile unico e senza tempo. Lo ha fatto ancora una volta, ieri, con una festa aperta anche ai lavoratori e alle loro famiglie per il varo del primo T60, uno yacht di 60 metri e circa 1.100 gt che è il più grande mai costruito dal cantiere. L’imbarcazione porta la firma dello storico designer Francesco Paszkowski, da oltre trent’anni la matita che definisce lo stile "Baglietto" che, con Margherita Casprini ha curato anche gli interni. Il T60 rappresenta la naturale evoluzione del fortunato T52, reinterpretato in chiave innovativa e all’avanguardia. L’intero ponte superiore è dedicato all’armatore e trasformato in un vero Owners’ deck completamente calpestabile. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Baglietto presenta la sua nuova ammiraglia. T60, lo yacht più grande costruito dal cantiere

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