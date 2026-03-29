Carlos Alcaraz si fa lo yacht | Il calendario è pienissimo mi serve per staccare la spina dal tennis Quanto costa il gioiellino da 27 metri

Carlos Alcaraz si è recentemente mostrato a bordo di uno yacht di 27 metri, spiegando di averne bisogno per prendersi una pausa dal tennis. L’atleta ha affermato che il suo calendario è molto intenso e che il mezzo rappresenta un modo per staccare la spina e recuperare energie. Il costo dello yacht non è stato specificato, ma si tratta di un acquisto che lo inserisce nel settore dei grandi armatori.

Staccare dal circuito ATP e ricaricare le batterie. È con questo obiettivo che Carlos Alcaraz ha deciso di concedersi un regalo, entrando ufficialmente nel mondo dei grandi armatori. Il giovane tennista spagnolo ha infatti commissionato un Sunreef Ultima 88, un catamarano di lusso lungo circa 27 metri. Un gioiellino attualmente in costruzione nei cantieri polacchi con un prezzo di listino che parte dagli 8 milioni di euro, ma con le personalizzazioni scelte dal tennista è destinato a superare agevolmente la soglia dei 10 milioni. «Ho capito quanto sto bene in barca. Vivo vicino al mare, il clima aiuta, e a un certo punto ho sentito che volevo qualcosa di mio», spiega lo spagnolo. 🔗 Leggi su Open.online

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