La Formula 1 sta considerando la possibilità di aggiungere nuovamente il Gran Premio dell’Arabia Saudita nel suo calendario. La stagione 2026 potrebbe concludersi con un totale di quattro gare, se questa proposta verrà approvata. La decisione definitiva non è ancora stata presa, ma le discussioni continuano tra gli organizzatori e la FIA. La presenza di questa gara potrebbe influenzare il numero complessivo di appuntamenti in programma per l’ultimo periodo dell’anno.

Avremo un finale di stagione del Mondiale di Formula Uno 2026 ricchissimo di appuntamenti? Al momento non c’è ancora niente di certo ed ufficiale ma, secondo quanto riportato da alcuni media internazionali, FIA e Liberty Media starebbero provando a rimettere in calendario il Gran Premio dell’Arabia Saudita che si sarebbe dovuto disputare nel mese d’aprile e che è stato cancellato per gli ovvi motivi legati alla guerra in Medio Oriente. Secondo quanto riportato da Formula Directa (che cita le parole di Robert Doornbos, ambasciatore del GP dell’Arabia Saudita), quindi, si sta provando una ricollocazione della gara che si doveva disputare sul tracciato di Jeddah.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - La F1 valuta il rientro in calendario del GP dell’Arabia Saudita. La stagione si chiuderà con un poker di gare?

GP Bahrain e Arabia Saudita a rischio per tensioni geopolitiche: calendario F1 ridotto a 22 gare?Nell’imminente cornice del paddock di Melbourne si valuta l’impatto potenziale sul programma del mondiale, con due appuntamenti orientati verso il...

Formula 1, cancellati i GP di Bahrain e Arabia Saudita: calendario ridotto a 22 gareLa FIA ha comunicato ufficialmente la decisione presa a causa della guerra in Medio Oriente: con questa decisione la lista delle tappe nel Mondiale...