Fabrizio Romano e l’autogol reputazionale sullo sportwashing dell’Arabia Saudita

Fabrizio Romano, giornalista noto per le sue anticipazioni sul calcio, si trova al centro di una polemica riguardante lo sportwashing dell’Arabia Saudita. Recentemente, Romano ha affrontato critiche per aver parlato di un’operazione sportiva promossa dal governo saudita, senza menzionare le questioni legate ai diritti umani. La vicenda ha attirato l’attenzione di molti, riaccendendo il dibattito sul ruolo dei media in questo tipo di eventi.

Il giornalista sportivo più influente al mondo, che guadagna intorno ai 5 milioni di euro l’anno, ha pubblicato un video in cui elogia il ruolo umanitario del regno di bin Salman. Pubblicità, soft power e intrecci mediorientali: cosa c’è alla base di questa mossa controversa. Ricordiamo ancora il Fabrizio Romano, classe 1993, di una decina di anni fa, ai tempi di Sky Sport. Quando lo incrociavamo in luglio, sulla linea 2 della metropolitana di Milano, completamente sfatto, camicia bianca d’ordinanza sudata e fuori dai pantaloni, attorno a mezzanotte, mentre se ne tornava a casa dopo aver fatto la posta ad agenti e direttori sportivi fuori dai ristoranti della movida. 🔗 Leggi su Lettera43.it

Fabrizio Romano celebra il “ruolo umanitario” dell’Arabia Saudita: polemica sul re del calciomercato, tra notizie e propagandaDue minuti e quattordici secondi per celebrare il “ruolo globale umanitario” dell’Arabia Saudita.

Fabrizio Romano bersagliato di critiche sui social dopo un video in cui elogia l’Arabia SauditaIl noto giornalista ed esperto di mercato italiano ha pubblicato un video su 'X' nel quale ha elogiato il ruolo umanitario globale dell'Arabia...

Il Telegraph distrugge lo spot di Fabrizio Romano per l’Arabia Saudita: Un brutto giorno per il giornalismoNon che i giornalisti sportivi siano tutti Woodward e Bernstein. Non sappiamo quanto lo abbiano pagato, ma lo sa chi è Khashoggi? ... ilnapolista.it

