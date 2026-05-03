Azzate si prepara a festeggiare il Koningsdag con un evento che porta nel borgo i sapori e le tradizioni dei Paesi Bassi. Al Belvedere si terrà un mercatino internazionale dove saranno presenti bancarelle con prodotti tipici olandesi e altre specialità. Oltre alle bancarelle, l’evento prevede attività e iniziative che coinvolgono sia gli abitanti locali sia gli ospiti provenienti dall’esterno. La giornata si svolge in un’atmosfera di festa e di scambio culturale.

? Cosa scoprirai Cosa troverai tra le bancarelle del mercatino internazionale di Azzate?. Come hanno fatto olandesi e locali a migliorare il borgo?. Quale gusto unico hanno creato i gelatai per questa occasione?. Chi organizza concretamente questa festa tra volontari e istituzioni?.? In Breve Programma dalle 10 con vrijmarkt fino alla musica disco delle 18:00.. Gastronomia include bitterballen, frikandellen, stroopwafels e gelati esclusivi di Azzate.. Collaborazione storica ha portato fontanella e scacchiera gigante in piazza Ghiringhelli.. Corsi di inglese e nuovi giochi per la scuola materna favoriscono l'integrazione.. Oggi, 3 maggio 2026, la piazza Antonio Ghiringhelli di Azzate si trasforma in un piccolo angolo dei Paesi Bassi per celebrare la tredicesima edizione del Koningsdag.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Azzate celebra il Koningsdag: mercatini e sapori olandesi al Belvedere

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