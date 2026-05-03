Koningsdag il Belvedere di Azzate si tinge di arancione per la festa nazionale olandese

Il 3 maggio 2026, il Belvedere di Azzate si è colorato di arancione per celebrare Koningsdag, la festa nazionale olandese. In questa giornata, un comune della provincia di Varese si è trasformato in un ambiente ispirato ai Paesi Bassi, con decorazioni e attività dedicate alla ricorrenza. La manifestazione ha coinvolto residenti e visitatori, creando un'atmosfera festosa e colorata.

Azzate (Varese), 3 maggio 2026 – Per un giorno un comune della provincia di Varese si trasforma in un angolo di Paesi Bassi. È quanto accade oggi ad Azzate, in occasione della tredicesima edizione del Koningsdag, la festa nazionale olandese. Il “giorno del Re” è la commemorazione della nascita del re Guglielmo Alessandro dei Paesi Bassi e in patria i festeggiamenti ufficiali si sono svolti il 27 aprile. A colorarsi di arancione è la piazza Antonio Ghiringhelli, il famoso Belvedere che si affaccia sul lago di Varese, con lo sguardo che si apre verso la catena del Monte Rosa. L’evento è organizzato dalla Pro loco Azzate insieme...🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Koningsdag, il Belvedere di Azzate si tinge di arancione per la festa nazionale olandese Notizie correlate Leggi anche: Tempesta di sabbia su Creta: il cielo si tinge di rosso e arancione Pistoiese-Ancona 2-0: l’andata della finale di Coppa Italia si tinge di arancionePistoia, 18 febbraio 2026 – Il primo atto della finale di Coppa Italia dilettanti è arancione. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Azzate si tinge d’arancione: al Belvedere torna la magia della Festa Olandese; L’Olanda ad Azzate, il Belvedere si tinge d’arancione per la festa del Koningsdag; Azzate enclave olandese per un giorno; Festa olandese Koningsdag - Azzate. Azzate si tinge d’arancione: al Belvedere torna la magia della Festa OlandeseDomenica 3 maggio la tredicesima edizione della festa nazionale olandese tra mercatini dei ragazzi, specialità gastronomiche e l'unico gelato allo Stroopwafel d'Italia ... varesenews.it Belvedere di Azzate (Varese)Si dice che il belvedere di Azzate, centro della Valbossa a una manciata di chilometri da Varese, dia il meglio di sé nelle giornate invernali, quando il cielo è particolarmente terso o al tramonto. ilgiorno.it Azzate si tinge d’arancione: torna il Koningsdag tra mercatini, musica e stroopwafel Domenica 3 maggio 2026, il Belvedere di Azzate si trasforma per il Koningsdag, la festa olandese più amata. Dalle 10 alle 18, ci saranno mercatini, musica, cibo tipico, e tanti - facebook.com facebook