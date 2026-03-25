Golosità al tartufo mercatini di Pasqua e Granfondo Via del Sale | un weekend tra sapori e sport nel ravennate

Nel ravennate si prospetta un fine settimana intenso con eventi di vario genere. Tra degustazioni di piatti al tartufo, mercatini di Pasqua e la Granfondo Via del Sale, la regione si anima con attività dedicate a gastronomia, tradizione e sport. Gli appuntamenti si svolgono in diverse località, coinvolgendo residenti e visitatori in un programma che combina momenti culturali e ricreativi.

Mercatini di Pasqua, bancarelle, festa dedicata al tartufo, sagre, Granfondo via del Sale e tanto altro in questo ultimo weekend di marzo nel ravennate Il weekend si preannuncia particolarmente ricco nel ravennate, con un calendario di eventi capace di unire tradizione, sport e intrattenimento. Tra le iniziative più attese spicca la Tartufesta, che celebra uno dei prodotti più pregiati della gastronomia italiana. Un appuntamento che richiama appassionati e curiosi grazie a stand enogastronomici, degustazioni e mercatini, offrendo un’esperienza immersiva tra sapori autentici e cultura del territorio. La festa del tartufo rappresenta non solo un momento conviviale, ma anche un’occasione per valorizzare le eccellenze locali e le tradizioni romagnole di campagna. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - Golosità al tartufo, mercatini di Pasqua e Granfondo Via del Sale: un weekend tra sapori e sport nel ravennate Articoli correlati La Festa del Tartufo Primaverile è pronta, tra stand gastronomici, mercatini e cacce al tartufoDomenica 8 marzo torna a Casola Valsenio la Festa del Tartufo Primaverile, organizzata dalla Pro Loco di Casola Valsenio in collaborazione con i... Scopri i luoghi più suggestivi di Como dove si svolgono i mercatini del weekend, tra arte, sapori e atmosfere invernaliA Como, il weekend del 6 al 9 febbraio 2026 si trasforma in un viaggio sensoriale tra profumi di spezie, suoni di strumenti artigianali e luci calde...