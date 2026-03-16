Peracchini rifiuta un’occasione Una scelta miope e sciagurata

Il dibattito sui destini dell’ex centrale Enel si intensifica, con il segretario regionale del Pd che interviene nuovamente criticando la posizione della maggioranza. Davide Natale ha commentato pubblicamente la decisione di Peracchini di rifiutare un’opportunità legata alla questione, definendo la scelta come miope e sciagurata. La questione continua a generare discussioni tra le varie forze politiche locali.

Continua il dibattito sui destini dell’ex centrale Enel. E a prendere parola, in aperta polemica con la maggioranza, è ancora una volta il segretario regionale del Pd, Davide Natale. "L’amministrazione comunale della Spezia – scrive il consigliere dem – è sorda alle proposte che arrivano dalle forze dell’opposizione facendo così perdere opportunità al nostro territorio che invece avrebbe bisogno di cogliere finanziamenti per la reindustrializzazione e il ripristino ambientale di aree strategiche. Non voglio farmi trascinare al livello bassissimo in cui è sceso il sindaco – per quello ci saranno più opportune sedi di discussione – avendo a cuore il futuro della nostra provincia e di centinaia di giovani che attendono nuove opportunità per affermare le proprie intelligenze e capacità e che non devono sentirsi trascurati. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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