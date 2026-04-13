L'avocado è spesso apprezzato per il suo sapore, ma offre anche diversi benefici per la salute. Ricco di grassi monoinsaturi, aiuta a mantenere stabile il livello di colesterolo nel sangue. Inoltre, contiene nutrienti utili per il benessere degli occhi e dei capelli. Tra i suoi effetti, si riconosce anche la capacità di ridurre l'infiammazione naturale del corpo grazie alle sue proprietà antinfiammatorie.

Squisito e di consistenza burrosa, l'avocado è un frutto che trova impiego in numerose preparazioni. Può essere utilizzato per creme e salse, come il guacamole, oppure aggiunto a insalate, toast e piatti freddi. Il suo gusto delicato si sposa facilmente con salmone e gamberi, ed è adatto sia a ricette veloci che a preparazioni più elaborate. Al di là del valore gastronomico, tuttavia, l'avocado presenta un profilo nutrizionale molto interessante. È ricco di grassi monoinsaturi e in più contiene fibre, vitamine e minerali in quantità. Ne bastano 100 grammi per apportare 20 grammi di grassi, 8 grammi di carboidrati e 1,81 grammi di proteine, il tutto a fronte di circa 220 calorie totali.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Dal calo del colesterolo alla salute di occhi e capelli: 5 benefici dell'avocado che pochi conoscono

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