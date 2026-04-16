Bonucci ricorda Manninger | Pochi mesi fa ci siamo visti è difficile accettare tutto questo Il messaggio dell’ex difensore della Juve

Da juventusnews24.com 16 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’ex difensore di una squadra di calcio ha condiviso un messaggio sui social per ricordare Manninger, scomparso recentemente. Ricorda di averlo incontrato pochi mesi fa e di trovare difficile accettare la sua perdita. La notizia della morte di Manninger, ex portiere di calcio, è stata confermata nelle scorse ore. Bonucci ha espresso il suo cordoglio attraverso un messaggio scritto online.

di Luca Fioretti Bonucci attraverso i social ha ricordato Manninger nel giorno della sua morte. Cosa ha detto l’ex difensore bianconero. La scomparsa di Alexander Manninger ha scosso il mondo calcistico. Tanti ex colleghi e squadre di Serie A hanno dedicato un pensiero all’ex portiere, vittima di un grave incidente. Tra questi, Leonardo Bonucci ha scelto di manifestare il proprio dolore. Il difensore ha utilizzato Instagram per condividere un messaggio toccante, rivolto all’amico scomparso prematuramente. L’ex centrale ha voluto ricordare un momento privato vissuto recentemente insieme al classe settantasette. Le sue parole sui social network testimoniano l’incredulità di fronte a una tragedia tanto improvvisa.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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© Juventusnews24.com - Bonucci ricorda Manninger: «Pochi mesi fa ci siamo visti, è difficile accettare tutto questo». Il messaggio dell’ex difensore della Juve

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