Dopo più di due giorni di navigazione, Thiago Ávila e Saif Abukeshek, due componenti della Global Sumud Flotilla, sono arrivati in Israele. I due sono stati catturati mercoledì notte insieme ad altre 173 persone. In seguito all’arresto, le autorità israeliane hanno qualificato Ávila e Abukeshek come terroristi e li tengono come ostaggi. La nave e gli altri passeggeri sono stati intercettati durante il tentativo di attraversare il blocco nel Mediterraneo.

In balìa Gli avvocati di Adalah: «Hanno il corpo pieno di lividi, sono rimasti legati a terra tutto il viaggio». Presentato ricorso alla Cedu contro l’Italia: rapiti su una nave battente bandiera italiana, erano sotto la giurisdizione di Roma. Si preparano a ripartire le piazze In balìa Gli avvocati di Adalah: «Hanno il corpo pieno di lividi, sono rimasti legati a terra tutto il viaggio». Presentato ricorso alla Cedu contro l’Italia: rapiti su una nave battente bandiera italiana, erano sotto la giurisdizione di Roma. Si preparano a ripartire le piazze Dopo oltre due giorni di navigazione sono giunti in Israele Thiago Ávila e Saif Abukeshek, i due membri della Global Sumud Flotilla catturati mercoledì notte insieme ad altre 173 persone ma non rilasciati a Creta come i propri compagni.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Ávila e Abukeshek ostaggi di Israele: «Sono terroristi»

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Si parla di: Thiago Ávila e Saif Abukeshek: chi sono i due attivisti della Global Sumud Flotilla portati in Israele.

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