A Aviano, la base militare locale si trova al centro di preoccupazioni riguardo a possibili tagli annunciati dall'amministrazione statunitense. Si parla di 724 posti di lavoro a rischio e di un indotto economico di milioni di euro. I sindacati hanno dichiarato di non aver ricevuto alcun avviso ufficiale sulle eventuali riduzioni, mentre si moltiplicano le domande sulla futura presenza militare americana in Italia.

AVIANO (PORDENONE) - Dalle piste di Aviano in Friuli ai reparti della caserma Ederle di Vicenza, l’ipotesi di una riduzione della presenza militare americana in Italia apre interrogativi che vanno ben oltre i confini delle singole basi militari Usa. È un tema che intreccia sicurezza internazionale, occupazione e ricadute economiche sui territori. Ad Aviano, dove lavorano 724 dipendenti civili italiani, il possibile ridimensionamento viene osservato con attenzione crescente: in gioco non c’è solo l’equilibrio strategico, ma un sistema che da anni sostiene lavoro e indotto locale. Le dichiarazioni del presidente Donald Trump su possibili tagli alle truppe in Europa hanno riacceso i timori.🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Aviano, la base teme i tagli di Trump: «A rischio 724 posti di lavoro e l'indotto milionario». I sindacati: nessun avviso

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