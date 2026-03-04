Realco Fiazza | A rischio posti di lavoro dell' indotto anche a Fontevivo

Un rappresentante sindacale ha espresso preoccupazione per i possibili effetti della crisi del gruppo Realco sui posti di lavoro dell’indotto, in particolare a Fontevivo. Secondo quanto dichiarato, la situazione potrebbe mettere a rischio stipendi e le famiglie coinvolte, oltre a compromettere una parte significativa dell’economia locale. La questione riguarda direttamente i lavoratori e le imprese collegate alla realtà industriale.

"La crisi del gruppo Realco non può trasformarsi in un conto da pagare per i lavoratori. In gioco ci sono stipendi, famiglie e la tenuta di un pezzo importante della nostra economia territoriale". Così il consigliere regionale della Lega Tommaso Fiazza, che ha presentato un'interrogazione in.