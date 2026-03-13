Sos sindacati nel Casertano ‘circa 1100 posti a rischio in indotto Stellantis’

I sindacati dei lavoratori metalmeccanici del Casertano esprimono forte preoccupazione per circa 1100 posti di lavoro a rischio nell’indotto Stellantis. La comunicazione arriva in un momento di crescente tensione, mentre le organizzazioni sindacali segnalano una crisi che interessa l’intera filiera automotive della zona. La questione riguarda in modo specifico le difficoltà che coinvolgono le aziende che operano nell’indotto del settore.

Tempo di lettura: 2 minuti C’è grande preoccupazione tra i sindacati dei lavoratori metalmeccanici per “ la drammatica situazione che sta attraversando l’intero indotto automotive del territorio casertano”. Se n’è discusso nel corso di un incontro in Regione Campania con l’assessore regionale alle Attività Produttive, Fulvio Bonavitacola, cui è stato rappresentato che il comparto, fortemente dipendente da un unico committente, Stellantis, “ oggi risente pesantemente – denunciano in una nota i segretari casertani della Fiom-Cgil, della Fim-Cisl e della Uilm – della mancanza di nuovi investimenti e dell’assenza di modelli produttivi in grado di rilanciare l’intero settore. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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