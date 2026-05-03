A Avezzano, il consigliere comunale Verdecchia ha presentato una denuncia riguardo ai ritardi nella consegna del nuovo municipio. La sua segnalazione sottolinea come l’amministrazione non abbia ancora fornito risposte ufficiali alle sue accuse. Nel frattempo, la società Unirest s. deve affrontare il pagamento di penali legate ai eventuali inadempimenti contrattuali. La situazione rimane al centro dell’attenzione pubblica e politica locale.

? Cosa scoprirai Perché l'amministrazione non ha ancora risposto alle denunce di Verdecchia?. Quali penali deve pagare la Unirest s.r.l. per il ritardo?. Come sono stati violati gli articoli del contratto d'appalto?. Quando verranno finalmente consegnate la piazza e il nuovo municipio?.? In Breve Scadenze contrattuali per piazza e municipio superate a novembre e dicembre 2025.. Contratto numero 3218 con la società Unirest s.r.l. prevede penali per ritardi.. Cantiere rilasciato il 17 luglio 2024 con consegna aree prevista il 26 agosto 2024.. Opere dedicate alla memoria di Maria Teresa Cucchiari attendono fine da vent'anni.. Il candidato del Patto per Avezzano, Roberto Verdecchia, ha denunciato questo 3 maggio 2026 il grave ritardo nella consegna del nuovo municipio e della piazza dedicata a Maria Teresa Cucchiari.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Avezzano, Verdecchia denuncia il ritardo del nuovo municipio

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