Due pazienti sono stati trattati con successo presso l’ospedale di Avezzano grazie all’utilizzo del farmaco Tenecteplase, che consente di intervenire rapidamente nelle ischemie cerebrali. In entrambi i casi, l’intervento è stato effettuato in pochi minuti, portando a un esito positivo. Questa novità rappresenta un passo avanti nel trattamento dell’ictus ischemico, grazie alla possibilità di intervenire tempestivamente.

Due pazienti sono stati salvati con successo presso l’ospedale di Avezzano grazie all’impiego del farmaco Tenecteplase, che permette di intervenire sulle ischemie cerebrali in pochissimi minuti. La novità clinica, che segna un punto di svolta per la provincia di L’Aquila, trasforma radicalmente i tempi di risposta della Stroke Unit, riducendo drasticamente l’attesa rispetto alle procedure standard che solitamente richiedono circa un’ora. L’intervento si è concentrato nel reparto specializzato della struttura avezzanese, una realtà che opera sotto la guida del dottor Alessandro Grimaldi all’interno del Dipartimento medico. Il cuore tecnologico e operativo di questa risposta rapida è la Stroke Unit, gestita dal dottor Berardino Orlandi, la quale integra le funzioni dell’ambulatorio dedicato alle malattie cerebrovascolari.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ictus: rivoluzione ad Avezzano, il nuovo farmaco salva vite in pochi minuti

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