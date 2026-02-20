Cure palliative in Calabria Ranuccio denuncia il ritardo strutturale

Ranuccio evidenzia il grave ritardo nelle cure palliative in Calabria, dove molti pazienti devono affrontare lunghe attese per ricevere assistenza. La legge 38 del 2010 avrebbe dovuto migliorare la situazione, ma a distanza di sedici anni i servizi sono ancora insufficienti e poco diffusi, specialmente nelle aree rurali. La mancanza di strutture adeguate e di personale specializzato aggrava il problema. La regione si trova ancora lontana dall’offrire un’assistenza dignitosa a chi ne ha bisogno.

Il vicepresidente del Consiglio regionale chiede interventi urgenti: "Obiettivo 90% entro il 2028, la Giunta agisca subito, diverse le criticità tra cui l’assenza di una mappatura completa delle attività" “A sedici anni dall’entrata in vigore della legge 38 del 2010, in Calabria l’accesso alle cure palliative resta fortemente limitato”. A denunciarlo è il vicepresidente del Consiglio regionale del partito democratico, Giuseppe Ranuccio che ha presentato un’interrogazione a risposta scritta per chiedere chiarimenti e interventi concreti sul tema. Secondo i dati riportati nell’atto ispettivo, ogni anno circa 10.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Leggi anche: Foto con treni in ritardo sulla pubblicità social delle Olimpiadi, la denuncia di Italia Viva contro Salvini: “Problema strutturale” Leggi anche: Cure palliative pediatriche, Pescara è il nuovo centro regionale Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Rete regionale di cure palliative. Nuoro verso il traguardo del 90% di copertura del fabbisogno aziendale; Cure palliative, una sfida che non si può rinviare; La mission al servizio della comunità, esseRCi consegna un contributo all'Hospice Via delle Stelle; ASL CHIAVARI. INIZIANO INCONTRI I GIOVEDÌ DELLE CURE PALLIATIVE: CONOSCERE, ACCOMPAGNARE, DECIDERE. Cure palliative, Ranuccio: In Calabria assistito solo il 20% dei pazienti, diritto ancora negatoIn Calabria il diritto alle cure palliative resta, in larga parte, ancora inattuato. A denunciarlo è il vicepresidente del Consiglio regionale, Giuseppe Ranuccio, che ha annunciato il deposito di un’i ... reggiotv.it Ranuccio, 'Calabria ferma sulle cure palliative, solo il 20% dei pazienti assistito'A sedici anni dall'approvazione della legge 38/2010 in Calabria, il diritto alle cure palliative continua a rimanere in larga parte inattuato. (ANSA) ... ansa.it Cure palliative: scienza, fede e umanità In questi giorni a Casa Sollievo della Sofferenza approfondiamo il tema delle cure palliative, una medicina che non abbandona mai. Con Padre Francois Buet, sacerdote e dottore in cure palliative della Clinica Sant’El - facebook.com facebook Da Genova a Bari: il viaggio di speranza di un bimbo di 8 anni per le cure palliative: in volo con l'Aeronautica - News x.com