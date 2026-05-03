Avanzamento dei lavori alla Casa Rossa di Ancona il sopralluogo dell' assessore regionale Calcinaro

L'assessore regionale alla Sanità ha effettuato un sopralluogo presso la Casa Rossa di Ancona, accompagnato dal direttore socio sanitario dell'Azienda sanitaria locale e dall’assessore del Comune di Ancona. Durante la visita, sono stati verificati i progressi dei lavori di ristrutturazione e adeguamento della struttura, che ospita servizi sociali e sanitari. Sono stati inoltre discussi i prossimi interventi da realizzare per migliorare le condizioni della struttura.

ANCONA – L'assessore alla Sanità della Regione Marche Paolo Calcinaro in visita alla Casa Rossa di Ancona insieme al direttore socio sanitario dell'Azienda sanitaria territoriale, dottor Massimo Mazzieri, all'assessore del Comune di Ancona Manuela Caucci, alla responsabile dei servizi sociali del.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate Sopralluogo in via Naumachia per verificare lo stato di avanzamento dei lavori"La scorsa settimana l’assessore Bottino mi aveva anticipato l’avvio delle attività e, nella giornata di oggi, abbiamo effettuato un sopralluogo in... Cantiere all'ex Foro Boario, il sopralluogo per la verifica dello stato di avanzamento dei lavoriIl punto sulla riqualificazione di uno dei luoghi più iconici del centro della città, messo in sicurezza e riconsegnato alla comunità la prossima... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Sopralluogo alla Casa Rossa di Ancona; Brt, ultimi interventi per la linea rossa: lavori su via Peucetia; Tram, cambia la viabilità: dal 1 maggio torna il doppio senso su via Emilia Ponente; Ciclone Harry e frana di Niscemi, dalla Regione altri aiuti alle imprese fino a 400 mila euro. La nuova vita della Casa Rossa: Il nido si trasferisce alla materna. Ospiterà attività sociali e ricreativeIl palazzo identitario di Ponte Pietra con ampio parco pubblico. Gli assessori: Scaduta la convenzione per l’asilo, non era più indicata l’ubicazione su due piani. Daremo vita all’immobile con tante ... ilrestodelcarlino.it Lavori alla Casa di Comunità. Due milioni per ristrutturarla. Cosa cambia per gli utentiProseguono i lavori alla Casa della Comunità di Castiglion Fiorentino e, con l’avanzamento del cantiere, scattano alcune modifiche temporanee ai percorsi di accesso alla struttura sanitaria. A partire ... lanazione.it 1º Maggio tra natura, storia e una passeggiata speciale! In occasione del 1º Maggio, il Museo Casa Rossa Ximenes sarà aperto con orario continuato dalle ore 10.00 alle ore 18.00. Passa a trovarci, prenditi il tuo tempo e goditi un angolo unico tra cultura e p - facebook.com facebook