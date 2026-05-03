Autovelox a Verona | via San Michele e tutte le altre strade controllate dalla polizia locale

A Verona, la polizia locale ha intensificato i controlli sulla velocità lungo diverse strade della città, tra cui via San Michele. Le apparecchiature per il rilevamento della velocità sono state installate e operative in diverse zone, con l’obiettivo di verificare il rispetto dei limiti e ridurre il rischio di incidenti stradali. Le attività rientrano in una strategia di monitoraggio continuo delle arterie cittadine.

A Verona prosegue l’attività di controllo della polizia locale per contenere la velocità eccessiva sulle strade urbane, una delle principali cause di incidentalità. Anche nella settimana che si apre lunedì 4 maggio 2026, le pattuglie saranno impegnate in una serie di verifiche mirate con.🔗 Leggi su Veronasera.it Notizie correlate Autovelox a Verona: via Bassone e tutte le altre strade controllate dalla polizia localeProseguono senza interruzioni le attività di controllo della polizia locale sul territorio cittadino, con particolare attenzione al rispetto dei... Autovelox a Verona: via Gardesane e tutte le altre strade controllate dalla polizia localeProseguono anche nella settimana del 27 aprile le attività di controllo della polizia locale di Verona, impegnata nel monitoraggio della velocità dei... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Tutte le vie controllate con l'autovelox e dagli accertatori della sosta; Autovelox a Verona: via Gardesane e tutte le altre strade controllate dalla polizia locale; Autovelox a Verona, ecco dove saranno dal 27 aprile al 3 maggio 2026; COMUNE DI VERONA * : POLIZIA LOCALE: CONTROLLI VELOCITÀ E UFFICIO MOBILE DI PROSSIMITÀ. Autovelox a Verona, quali sono quelli attivi da lunedì 20 aprileProseguono i controlli settimanali della polizia locale di Verona per contrastare la velocità eccessiva: ecco gli autovelox attivi. veronaoggi.it Autovelox a Verona, ecco quali sono quelli attivi dal 13 aprileAutovelox a Verona, ecco la mappa di tutte le postazioni attive. Proseguono i controlli settimanali della polizia locale. veronaoggi.it Il Signore sia con voi. Mese di Maggio alla Basilica di San Michele. Pace e Amore - facebook.com facebook