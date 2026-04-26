Autovelox a Verona | via Gardesane e tutte le altre strade controllate dalla polizia locale

Nella settimana del 27 aprile, la polizia locale di Verona ha intensificato i controlli sulla velocità dei veicoli in diverse strade della città. Tra le arterie monitorate ci sono anche via Gardesane e altre vie principali, dove sono stati installati autovelox per verificare il rispetto dei limiti di velocità. Le attività di controllo proseguiranno nelle prossime settimane come parte delle operazioni di sicurezza stradale.

Proseguono anche nella settimana del 27 aprile le attività di controllo della polizia locale di Verona, impegnata nel monitoraggio della velocità dei veicoli lungo alcune delle principali arterie cittadine. L’obiettivo resta quello di contrastare comportamenti pericolosi alla guida e aumentare la.🔗 Leggi su Veronasera.it Notizie correlate Autovelox a Verona: via Bassone e tutte le altre strade controllate dalla polizia localeProseguono senza interruzioni le attività di controllo della polizia locale sul territorio cittadino, con particolare attenzione al rispetto dei... Autovelox a Verona: le strade controllate dalla polizia localeProsegue l'attività del personale del Comando di via del Pontiere, a contrasto degli eccessi di velocità in città. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Autovelox e Ufficio Mobile di Prossimità: postazioni dal 20 al 26 aprile / Notizie / Novità / Homepage; Autovelox a Verona, ecco dove saranno questa settimana; Tutte le vie controllate con l'autovelox e dagli accertatori della sosta; Autovelox a Verona: ecco dove sono attivi questa settimana. Autovelox a Verona, quali sono quelli attivi da lunedì 20 aprileProseguono i controlli settimanali della polizia locale di Verona per contrastare la velocità eccessiva: ecco gli autovelox attivi. veronaoggi.it Autovelox a Verona, ecco quali sono quelli attivi dal 13 aprileAutovelox a Verona, ecco la mappa di tutte le postazioni attive. Proseguono i controlli settimanali della polizia locale. veronaoggi.it Nel parco dietro autovelox dell' ospedale ci sono. Questi due libri. Credo rubati. Non vi è nessun nominativo scritto. Sicuramente qualche studente di medicina. Sapendo il costo dei libri spero li recuperi presto. - facebook.com facebook Autovelox distrutto tra Iseo e Polaveno: la Polizia rinforza i controlli x.com