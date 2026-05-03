Un’autopsia è stata condotta sul corpo di un diacono che è morto 82 anni fa, per chiarire le circostanze della sua morte. Le analisi con le TAC hanno permesso di individuare le ferite presenti sul corpo e di capire come si siano conservate nel tempo. Questi esami mirano a fare luce sui dettagli della vicenda e a verificare eventuali cause o elementi mai emersi prima.

? Cosa scoprirai Cosa hanno rivelato le TAC sulle ferite del giovane diacono?. Come ha fatto il corpo a conservarsi quasi integro per 82 anni?. Perché don Mauro decise di consegnarsi ai gendarmi repubblicani?. Chi ha fornito le testimonianze decisive per la causa di beatificazione?.? In Breve Autopsia conferma ferite al volto e cranio dopo esecuzione da parte di cinque gendarmi.. Corpo conservato in bara di zinco con vesti sacre e santino tra le mani.. Associazione Amici di don Mauro ha avviato causa di beatificazione nel settembre 2023.. Comunità locale organizza rosario presso il cippo commemorativo di Riale alle ore 16:30.. L’autopsia condotta all’ospedale Sant’Orsola ha rivelato i dettagli brutali dell’uccisione di don Mauro Fornasari, il giovane diacono di Longara che morì a 22 anni il 5 ottobre 1944.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Autopsia su don Mauro: emerge la verità sull’uccisione del diacono

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Si parla di: Il diacono trucidato dai gendarmi fascisti. Riesumato il cadavere.

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